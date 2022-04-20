Survivor'a kim veda etti?

Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Survivor'ın 19 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da elemeye kalan isimler Evrim, Nisa, Ayşe ve Yağmur oldu. Survivor'da sms oylaması sonuçlarına göre, en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda etti. Elenen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu ve 'Bu anı yaşayacağımı hissetmiştim' dedi. Peki Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star'dan elenen yarışmacı...

TV 8'in merakla takip edilen yarışmasında halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

Haftanın eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada, 6 arkadaşının adını yazdığı Evrim haftanın ilk eleme adayı oldu ve 24 saat yalnız kalacağı yokluk adasına gitti.

Survivor'da haftanın 2. ve 3. eleme adayları ise Ayşe ve Nisa oldu. Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise Yağmur'un adı yazıldı. Böylece Yağmur yokluk adasına giden son yarışmacı oldu.

Oylama sonucu konseyde açıklandı

Survivor'da birleşme partisi sonrasında dört yarışmacı için sms oylaması yapıldı. Oylama sonuçlarına göre Evrim, Nisa, Ayşe ve Yağmur arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

Gözyaşlarına boğuldu

Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı Yağmur oldu. Survivor hayatını noktalayan Yağmur gözyaşlarına boğuldu.

"Bu anı yaşayacağımı hissetmiştim"

Yağmur veda konuşması yaparken duygusal anlar yaşadı. Yağmur, konuşmasında "Bu anı yaşayacağımı hissetmiştim. Ağlamamak için söz vermiştim. Çok üzgünüm ama karakterimden ödün vermedim. Buraya çok alışmıştım. Gözyaşlarımı tutamıyorum maalesef. Sabah burada uyandığımda arkadaşlarımı görmeye çok alışmıştım. Burada bir ailemi geride bırakıyorum" dedi.