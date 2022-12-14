Survivor 2023'te yarışacak ikinci isim de belli oldu!

Tv8 ekranlarının efsane yarışması Survivor 2023 sezonu ünlüler ve gönüllüler kadrosu yarışmacıları merakla bekleniyor. İlk yarışmacı geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından duyurulmuştu. Buna göre, ünlü şarkıcı Berdan Mardini yarışmada boy gösteren ünlülerden olacak. Takımlar şekillenirken bugün Acun Ilıcalı ikinci yarışmacıyı da açıkladı…

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor yarışması bambaşka bir formatla ekranlara gelecek.

Yeni sezonda 'akıl oyunları'nın ön plana çıkacağı Survivor'da kadro şekillenmeye başladı. Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin olacağı ise sosyal medyada merak konusu oldu.

Televizyon ekranlarından vazgeçilmez yarışması Survivor 2023'ün ana kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2023 yarışmasında yarışacak ilk ismini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, Survivor 2023 yarışmasında yer alacak. Ilıcalı, Mardini'nin ardından ikinci ünlüyü de açıkladı.

Survivor 2023'te yarışacak ikinci ünlü Berdan Mardini'den sonra Hayat Bilgisi dizisiyle hafızalara kazınan Ümit Erdim oldu.

Acun Ilıcalı duyurdu

Instagram hesabından Survivor 2023'ün ikinci yarışmacısını duyuran Acun Ilıcalı, "Sevgili Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Ümit Erdim ise, "Hadi hayırlı olsun" notunu yazdı.

İlk yarışmacı Berdan Mardini

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı başarılı şarkıcı Berdan Mardini olmuştu.

Haberi Instagram hesabından duyuran Ilıcalı, "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Uzun süredir sağlıklı beslenerek düzenli spor yapan Berdan Mardini ise "Hepimiz için hayırlı olsun. Bakalım beni neler bekliyor" demişti.