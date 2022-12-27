Survivor 2023 kadrosunda yer alacak 3 kadın yarışmacı belli oldu
Survivor 2023 için heyecan dorukta. Acun Ilıcalı, 3 kadın yarışmacının adını açıkladı. Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak kadınlar arasında Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman yer alıyor.
Tv Dünyası 27.12.2022, 18:00
tv8’de ekrana gelecek olan sevilen yarışma programı Survivor 2023 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 2023'de yarışması kesinleşen isimler arasında Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney vardı.
Acun Ilıcalı, bu sefer de kadın yarışmacılardan bazılarını açıkladı.
Acun Ilıcalı, son olarak yaptığı paylaşımda Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman'ın Survivor yarışmacısı olduğunu söyledi.
Merve Boluğur ile kısa sürede boşandığı eşi Mert Aydın'ın da yarışmaya katılacağı söylense de henüz konuya dair kesin bir açıklama yapılmadı.
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