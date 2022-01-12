Survivor 2022 All Star kadrosunda değişiklik
Survivor 2020’nin final yapmasının ardından bir diğer yarışmacı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşadığını itiraf eden Nisa Bölükbaşı Survivor 2022 All Star kadrosundan çıkarıldı.
Heyecanla beklenen Survivor All Star öncesi Dominik'e giden yarışmacılarla Acun Ilıcalı'nın yaptığı canlı yayında Nisa Bölükbaşı'nın olmaması dikkatlerden kaçmadı. Bölükbaşı'nın koronavirüse yakalandığı ve yerine Yağmur Banda'nın geçtiği öğrenildi.
Survivor All Star için yarışmacılar geçtiğimiz günlerde Dominik'e uçtu. Acun Ilıcalı, dün ilk oyun için karşı karşıya gelen yarışmacılarla bir canlı yayın yaptı. Ilıcalı'nın Instagram'da açtığı canlı yayını binlerce kişi izlerken yarışmacılar da sevenlerinden destek istedi. Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın yarışma önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
NİSA YERİNE YAĞMUR
Yarışma öncesi yapılan koronavirüse testi pozitif çıkan Nisa, karantinaya alındı. Nisa'nın yerine ise yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil oldu. Nisa'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: Karar
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