Stranger Things'in Jim Hopper'ı: Bir daha yapmam

Aktör popüler Netflix dizisinde Jim Hopper karakterini canlandırıyor. Son sezondaki hikaye akışında da karakteri Sovyet çalışma kampına hapsedilmişti.

Harbour, çekimler için aralıklı oruç tutup pilates yaparak 8 ayda yaklaşık "36 kilo verdi".

GQ'ya konuşan Harbour, "[O zamanlar] 122 kilo civarındaydım ve 4. sezonu çekerken yaklaşık 86'ya düştüm" dedi.

Fakat, "Bunu bir daha yapacağımı sanmıyorum" diye ekledi.

Harbour, bu yıl vizyona girecek Violent Night filminde Noel Baba'yı canlandırmak için "tüm bu kiloları geri aldığını" söyledi:

Ama şimdi, evet, bir daha asla. Protezler fazlasıyla iyi.

Başka bir yerdeyse oyuncu, Stranger Things'in spin-off projelerinin final sezonunun yayımlanmasına yakın bir zamanda duyurulacağını öne sürdü.



"Bence dizi biter bitmez veya belki bitmeden 6 ay önce planladıkları spin-off'ları duyacaksınız" dedi. Harbour ayrıca Hopper'ın daha genç halini oynamak isteyeceğini de açıkladı.

Diziyi yaratan Duffer kardeşler yeni bir podcast söyleşisinde, Millie Bobby Brown da dahil dizinin iki yıldızının diziye yönelik eleştirilerine karşı kendilerini savundu. İkili, hayranlarının spin-off dizilerinden neler bekleyebileceğine dair yeni detaylar da paylaşarak iki önemli söylentiyi yalanladı.

Ayrıca 5. ve son sezonun, 4. sezona kıyasla en büyük farkını da açıkladılar.

Öte yandan diziye yeni katılan Eddie Munson karakterini canlandıran Joseph Quinn'in, sezonun en iyi repliklerinden birini doğaçlama söylediği ortaya çıktı.

Stranger Things şu anda Netflix'te izlenebilir. Final sezonununsa 2024'te yayımlanması bekleniyor. Bu konuda bildiğimiz her şeyi buradan öğrenebilirsiniz. The Independent'ın 4. sezonla ilgili ikinci yorumuna buradan ulaşabilirsiniz.