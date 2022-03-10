'Son Nefesime Kadar' dizisi için final kararı
Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Begüm Birgören ve Rojda Demirer'in paylaştığı “Son Nefesime Kadar” dizisi için final kararı alındı.
Tv Dünyası 10.03.2022, 17:40
FOX’un Pastel Film imzalı “Son Nefesime Kadar” dizisi için final kararı alındı. BBC’nin Happy Valley dizisinden ülkemize uyarlanan dizi kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyordu.
Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek de rol alıyordu.Hatice Meryem‘in uyarladığı, Deniz Çelebi Dikilitaş’ın ise yönettiği dizi 5. bölümde seyircilere veda edecek.
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