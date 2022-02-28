Sevilen dizinin final tarihi belli oldu
Çarşamba günleri yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşan Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen final tarihi açıklandı.
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in merakla beklenen final tarihi netleşti. Dizinin aksi bir durum olmazda 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü final yapacağı iddia edildi.Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Volkan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Caner Cindoruk, dizinin final yapacağı tarihi açıkladı.
23 Şubat Çarşamba akşamı 50. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk, dizinin ne zaman sona ereceğini açıkladı.
Dizide hayat verdiği Volkan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Caner Cindoruk, magazin muhabirlerine son 10 bölümlerinin kaldıklarını söyledi.
Caner Cindoruk'un açıklamasına göre, son olarak 50. bölümüyle ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinin ekran macerası, 60. bölümde sona erecek.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Adana Demirspor
|27
|45
|5. Beşiktaş
|27
|44
|6. Fenerbahçe
|26
|43
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
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|32
|15. Kasımpaşa
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|29
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|29
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|27
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|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|27
|17
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|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
|12. Gençlerbirliği
|26
|33
|13. Tuzlaspor
|24
|31
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|25
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Bursaspor
|24
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Aston Villa
|25
|30
|13. Leicester City
|23
|27
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|24
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|42
|7. Real Sociedad
|25
|41
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
|26
|33
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|25
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Deportivo Alaves
|26
|21
|19. Cadiz
|25
|20
|20. Levante
|26
|18