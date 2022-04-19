Sevilen dizi Yargı'nın final tarihi belli oldu

Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Yargı pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Bu sezonun güçlü dizileri arasında yer alan Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi 'Yargı'nın ne zaman sezon finali yapacağı merak konusuydu.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, Ali Bilgin’in ise yönettiği Yargı dizisinin 34. bölümde sezon arası vereceği öğrenildi.

Yargı'nın kadrosuna Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’e Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş eşlik ediyor.