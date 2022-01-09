Sevilen dizi Gönül Dağı'nda şaşırtan ayrılık!

Yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizisi ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyen Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle yine gönüllere dokunmayı bildi.Başarılı bir oyuncu kadrosunun yer aldığı Gönül Dağı dizisi son bölümünde ekranlara gelenler geceye damga vurmayı başardı.Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın yanı sıra genç ve başarılı isimlerin de rol aldığı dizide seyirciyi yıkan bir gelişme yaşandı.Cumartesi akşamlarının fenomen dizisi olan Gönül Dağı en yakın rakiplerini bile gerisine alarak reyting sıralamasında zirveyi bırakacak gibi durmuyor.

Gönül Dağı 46. Bölümde yaşanan ayrılık ise şok etkisi yarattı.

Peki ama Gönül Dağı dizisine veda eden o isim kim?

Özellikle birkaç bölümdür Dolmuşcu Sefer karakteriyle seyircinin büyük beğenisini kazanan Ferdi Sancar’ın rol aldığı sahnelerde duygu yüklü anlar yaşanıyordu.Dolmuşçu Sefer’in hastalığı daha da nüksetmeye başlayınca seyirci endişeli bekleyişi iddialara göre neticeye varmış bulunuyor.

Başarılı oyuncunun her sahnesi soluksuz takip edilirken iddialar deprem etkisi yaratacak gibi duruyorMedya kulislerine yansıyan iddialara göre Dolmuşçu Sefer Gönül Dağı ilerleyen bölümlerde tedavi göreceği için diziye ara verecek. Ancak yeniden diziye dahil olup olmayacağı ise merak edilmeye başlandı.Dolmuşçu Sefer iddialara göre dizideki hastalığı için bir süre kadroda yer almayacak. Senaristlerin ise bu boşluğu nasıl dolduracağı ise bilinmiyor.Dolmuşçu Sefer’in karısı Zahide’ye hastalığını anlattığı sahne ise geceye damga vururken izleyici göz yaşlarına hakim olamadı.TRT 1 ekranlarında fırtınalar estiren Gönül Dağı hayranlarını ilerleyen bölümlerinde oldukça duygu yüklü sahneler bekliyor.