Semih Öztürk TV8'den kovuldu mu?

TV8 ekranlarında Survivor Ekstra programının yorumcularından Semih Öztürk'ün, eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımı nedeniyle işine son verildiği iddia edildi.

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, pazar günü hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı'nın yakın ekibindeki Kazan'ın vefatı Acun Medya'yı yasa boğdu. Yıllar önce katıldığı Göz6 yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Semih Öztürk ile evlenen Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı paylaşım ise ortalığı karıştırdı.

"HERKESİ AFFETTİM, BİR SENİ AFFEDEMEDİM"

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Matur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor 'helal olsun'. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor" dedi.

Kurretülayn Matur'un bu paylaşımını Alpay Kazan için yaptığı ileri sürüldü.Öztürk'ün dün gece yayınlanan programa çıkmaması da iddiaları güçlendirdi. Survivor Ekstra'nın dün yayınlanan bölümünde Semih Öztürk'ün yerine İhsan Tarkan'ın oturduğu görüldü. Gündeme bomba gibi düşen konuyla ilgili Öztürk'ten henüz bir açıklama gelmedi. Semih Öztürk'ün programa çıkmaması da Twitter'da gündem oldu.