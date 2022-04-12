Semih Öztürk'ten dikkat çeken yorum: 'Bunun bedeli olur'

Survivor dokunulmazlık oyununda Hikmet ile Atakan'ın mücadelesinde Hikmet'in oyun sonrası yaptığı hareket sonrası iki yarışmacı arasındaki gerilim tırmandı. Ortamı diğer yarışmacılar sakinleştirmeye çalışırken Survivor Hikmet sosyal medyada tepki topladı.





SEMİH ÖZTÜRK'TEN FLAŞ YORUM

Geçtiğimiz haftalarda Survivor Ekstra programından ayrılan ve eşinin Acun Ilıcalı'nın ölen yakın dostu için yaptığı paylaşım sebebiyle kovulduğu öne sürülen Semih Öztürk görüntüleri görünce çileden çıktı.

"BUNUN BEDELİ OLUR!"

Öztürk, "Görünce benim bile sinirim bozuldu. Atakan bunları yiyecek adam değil. Herkese her hareketi yapamazsın. Atakan’a hiç yapamazsın. Yaparsan da bunun bedeli olur. Ah Hikmet Ah!" yorumunda bulundu.