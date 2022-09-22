Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci Çağan Irmak'ın filminde rol alacak

tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Selçuk Yöntem’in proje seçimi konusunda ne kadar titiz olduğu bilinir.

Ünlü aktör, bugüne kadar yüreklere dokunan çok özel film ve dizilere imza atan, ülkemizin alanındaki en başarılı yönetmenlerinden Çağan Irmak’ın yeni filmi “Sevda Mecburi İstikamet'te” başrol oynayacak.

Orchestra Content’in yapımcılığı üstlendiği film ünlü bir oyuncunun kızıyla yarım kalmış hikâyesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu etkileyici bir dille anlatacak.

CJ ENM’nin dağıtacağı filmde Selçuk Yöntem’in otizmli kızını Selin Şekerci canlandıracak.

Çekimleri başlamak üzere olan filmde Kubilay Aka, Nergis Öztürk, Günay Karacaoğlu da rol alıyor.

Önümüzdeki yıl seyirciyle buluşacak olan sinema filminin müziklerine Teoman imza atacak.