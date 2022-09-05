Şef Somer Sivrioğlu'nun sakalsız hali şaşırttı!

tv8’de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevecen tavırlarıyla programın en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

tv100'de yer alan habere göre, Sydney'de restoranı bulunan ve menüsünde pek çok Türk lezzeti sunan Somer Sivrioğlu, her hareketiyle merak uyandırıyor.

Yarışmacıları kadar Masterchef jüri üyelerinin de özel hayatları oldukça merak ediliyor.

Somer Şef'in sakalsız hali ortaya çıktı. O pozu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Sosyal medya kullanıcıları, "Bu Somer Şef olamaz" yorumlarında bulundu.