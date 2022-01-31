Sadakatsiz'de şoke eden ayrılıklar! İki isim veda edecek
Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in paylaştığı "Sadakatsiz" dizisinin ana kadrosundan iki oyuncu ayrılıyor.
Tv Dünyası 31.01.2022, 16:00
Sevilen dizi Sadakatsiz'in ana kadrosundan Melih ve Bahar karakterlerine can veren Ali İl ve Yeliz Kuvancı ayrılacak
Dizide Melih ve Bahar rollerine hayat veren oyuncu Ali İl ve oyuncu Yeliz Kuvancı, yeni bölümde diziye veda edecek.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İl ve Kuvancı'nın hayat verdikleri karakterlerin hikâyeleri sona erdiği için yeni bölümde "Sadakatsiz"e veda edecekleri belirtildi.
Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği Medyapım imzalı dizi, oyuncuların koronavirüse yakalanması nedeniyle verilen aranın ardından çarşamba günü izleyicileriyle buluşacak.
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