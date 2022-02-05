Sadakatsiz'de şoke eden ayrılık!

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'de yaprak dökümü yaşanmaya başladı. Sezon sonunda final yapacağı konuşulan diziye Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından son olarak Burak Sergen'in de veda edeceği öğrenildi.

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşan dizi için yeni iddialar ortaya atılmaya başladı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sadakatsiz dizisi sezon sonunda final yapacak. Reytinglerde iyi bir seviyeye ulaşan dizinin final yapma nedeni ise senaryonun tükeniyor olması.

BURAK SERGEN VEDA EDECEK

Öte yandan dizide vedalar da yaşanmaya başladı. Ali İl ve Yeliz Kuvancı, diziden ayrıldı.

İddiaya göre dizide Haluk karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen'in de yakında projeye veda edeceğini öğrenildi.