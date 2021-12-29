RTÜK'ten üç kanala ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp, RTÜK'ün Halk TV, Fox TV ve TELE 1’e para cezası verdiğini duyurdu.
Tv Dünyası 29.12.2021, 17:00
RTÜK, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı küçük düşürdüğü gerekçesiyle Halk TV’ye, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) şikayeti üzerine Fox TV’ye, Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası programında Türker Ertürk’ün “Atatürk’e düşmanlık olsun diye pistin ortasına inşaat yaptılar” sözleri nedeniyle de TELE 1'e para cezası kesti.
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|Takımlar
|O
|P
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|19
|46
|2. Konyaspor
|19
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|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
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|8. Alanyaspor
|19
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|9. Gaziantep FK
|19
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|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
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|19
|15
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|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|47
|2. Liverpool
|19
|41
|3. Chelsea
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. West Ham
|19
|31
|6. Tottenham
|17
|30
|7. M. United
|17
|28
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|18
|25
|10. Crystal Palace
|19
|23
|11. Brighton
|17
|23
|12. Aston Villa
|18
|22
|13. Southampton
|19
|21
|14. Brentford
|17
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|17
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8