RTÜK'ten üç kanala ceza

RTÜK, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı küçük düşürdüğü gerekçesiyle Halk TV’ye, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) şikayeti üzerine Fox TV’ye, Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası programında Türker Ertürk’ün “Atatürk’e düşmanlık olsun diye pistin ortasına inşaat yaptılar” sözleri nedeniyle de TELE 1'e para cezası kesti.