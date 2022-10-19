RTÜK'ten Tele1'e ceza!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele1 yayınlarını 3 gün süreyle durdurma kararı aldı. Karar, Tele1 hakkında 1 yıl içinde daha önce ilgili yasanın aynı ceza bendinden verilen başka bir yaptırım üzerine alındı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele1 yayınlarını 3 gün süreyle durdurdu. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında Tele1 hakkında hazırlanan izleme raporunu görüştü.
Üst Kurul, Enver Aysever'in sunduğu "Ayrıntılar" programının incelendiği toplantıda, yayın konuğu olan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik sözlerini değerlendirdi.
Söz konusu yayın nedeniyle Tele1'in, 6112 Sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Yayın hizmetler, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünü ihlal ettiği kanaatine varan RTÜK, yayıncı kuruluşa 3 gün yayın durdurma ve idari para cezası verilmesine karar verdi.
Karar, yasa gereği Tele1 hakkında 1 yıl içinde daha önce aynı ceza bendinden verilen başka bir yaptırım üzerine alındı.
Tele1'in bu karardan sonra 1 yıl içinde aynı ihlali tekrarlaması durumunda RTÜK, yayıncı kuruluşun lisansını iptal edebilecek.
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