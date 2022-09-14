RTÜK'ten Halk TV'ye ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye 5 kez program durdurma cezası verdi.
Tv Dünyası 14.09.2022, 16:21
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.
RTÜK'ün açıklamasına göre, bugün yapılan toplantıda, Halk TV'de yayımlanan "Sözüm Var" ve "Medya Mahallesi" programlarına ilişkin izleme uzmanlarının raporları görüşüldü.
İlgili yayınlarda "bir terör örgütü üyesinin sivil bir mağdur gibi gösterilmesi" ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "aranıyor" ifadesiyle siyah beyaz fotoğrafının ekranda yer alması nedeniyle Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.
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