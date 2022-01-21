RTÜK, Sedef Kabaş'ın TELE 1'de söylediği skandal sözlere inceleme başlattı
RTÜK'ten Sedef Kabaş'ın TELE 1 kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği skandal sözler için inceleme başlattı.
azeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı.
RTÜK, KABAŞ'IN HAKARETLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan açıklamalar sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "inceleme" kararı aldıklarını duyurdu.
Şahin yaptığı açıklamada, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
TELE 1 yayın kuruluşunda,— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 21, 2022
Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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