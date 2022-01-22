RTÜK Başkanı Şahin'den Uğur Dündar'a: "Oynadığınız tarafsızlık oyununa artık bu millet inanmıyor"
Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sarf ettiği sözler için başlatılan incelemeye tepki gösteren Uğur Dündar'a RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabından cevap verdi.
TELE 1 kanalında Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sarf ettiği sözler için başlatılan incelemeye yine aynı kanaldan tepki gösteren Uğur Dündar'a RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından cevap verdi. Şahin Twitter hesabından yaptıpı paylaşımda "Uğur Bey had bilmeyen,ahlâk sınırlarını zorlayan biri varsa bu videoda kim olduğu çok açık! Oynadığınız tarafsızlık oyununa artık bu millet inanmıyor. Size ve tehditlerinize de kulak asacak değiliz. Haddinizi bilin. Kanunların gereğini yapmaya tüm kararlılığımızla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Uğur Bey had bilmeyen,ahlâk sınırlarını zorlayan biri varsa bu videoda kim olduğu çok açık!— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 22, 2022
Oynadığınız tarafsızlık oyununa artık bu millet inanmıyor. Size ve tehditlerinize de kulak asacak değiliz. Haddinizi bilin.
Kanunların gereğini yapmaya tüm kararlılığımızla devam edeceğiz. pic.twitter.com/ADfd3hClcL
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