RTÜK Başkanı Şahin'den Uğur Dündar'a: "Oynadığınız tarafsızlık oyununa artık bu millet inanmıyor"

TELE 1 kanalında Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sarf ettiği sözler için başlatılan incelemeye yine aynı kanaldan tepki gösteren Uğur Dündar'a RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından cevap verdi. Şahin Twitter hesabından yaptıpı paylaşımda "Uğur Bey had bilmeyen,ahlâk sınırlarını zorlayan biri varsa bu videoda kim olduğu çok açık! Oynadığınız tarafsızlık oyununa artık bu millet inanmıyor. Size ve tehditlerinize de kulak asacak değiliz. Haddinizi bilin. Kanunların gereğini yapmaya tüm kararlılığımızla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uğur Bey had bilmeyen,ahlâk sınırlarını zorlayan biri varsa bu videoda kim olduğu çok açık!

Oynadığınız tarafsızlık oyununa artık bu millet inanmıyor. Size ve tehditlerinize de kulak asacak değiliz. Haddinizi bilin.

Kanunların gereğini yapmaya tüm kararlılığımızla devam edeceğiz. pic.twitter.com/ADfd3hClcL — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 22, 2022