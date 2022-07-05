RTÜK Başkan Yardımcısı'ndan Survivor paylaşımı

Survivor All Star şampiyonunun Nisa Bölükbaşı olmasına tepkiler devam ederken RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan konuyla ilgili paylaşım geldi.

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı olunca Acun Ilıcalı'ya ve yapıma binlere tepki geldi. Acun Ilıcalı gelen tepkilerden sonra, "Gerekirse noter tasdikli oyları yayınlarız. Kimse bizim namusumuza dil uzatmayacak, herkes haddini bilecek" diyerek finallerdeki oylama sonuçlarının oranlarını yayınladı.

İbrahim Uslu paylaşımında şunları yazdı:

"Hem gelen tepkiler hem yorumlar hem de şikayetlere bakacak olursak Survivor All Star 2022 yarışmasında yarışma sonuç aşaması veya son finale doğru uygulamaları ile yarışmayı takip edenleri pek de tatmin etmemiş durumda. Birçok açıdan büyük bir tepki var yarışma organizasyonuna."