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Roman vatandaşlar "Üç Kuruş" dizisinden rahatsız

Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisi Roman vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, dizide kendilerine karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler yer aldığını söyleyerek RTÜK'e şikayette bulundu.

Tv Dünyası 11.11.2021, 01:19
Roman vatandaşlar "Üç Kuruş" dizisinden rahatsız

"Üç Kuruş" isimli televizyon dizisi, Roman vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler içerdiği gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) şikayet edildi.

Şikayet dilekçesinin üst kurula verilmesinin ardından Marmara Bölgesi Roman Dernekler Federasyonu, Anadolu Yakası Roman Dernekleri Federasyonu ve Çepni Dernekleri Federasyonu temsilcileri ile CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Atila Sertel ve Özcan Purçu basın açıklaması yaptı.

Roman dernekleri adına bir konuşma yapan Sinan Karaca Öztürk, dizi hakkında RTÜK'e şikayette bulunduklarını açıklayarak, "Türkiye’deki hiçbir topluma yapılamayacak, bir Kürt, bir Alevi, bir Çerkez ve diğer vatandaşlara yapılamayacak hiçbir şeyin Romanlara yapılamayacağını burada Roman kardeşlerimizle, vekillerimizle beraber göstermek için buradayız. Bu dizinin de takipçisi olacağız." dedi.

Kani Beko ise Roman vatandaşlarla yıllarca İzmir'de birlikte yaşadığını aktararak, dizinin yayından kaldırılmasını istedi. Beko, "Bu topraklar güzel topraklar. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz." ifadelerini kullandı.

Atila Sertel, diziyi kınadığını ve Romanların Türkiye'nin en renkli ve neşeli insanları olduğunu dile getirdi.

Sertel, Türkiye’de kimsenin kimseyi ötekileştirmeye hakkı olmadığını söyleyerek, "Biz bu topraklarda beraber doğduk. Hiç kimse annesini, babasını Allah dışında tayin edemez. Hiç kimsenin kimseden bir santim, bir derece üstünlüğü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes eşittir." diye konuştu.

Özcan Purçu da söz konusu dizinin Romanların hayatını ve gerçeğini yansıtmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İnsanların hayatlarını, evinizdeki masa başlarında senaryoya yazıp, siz dizilerde oynatamazsınız. Bize hakaret edemezsiniz. Gelin bizim gerçek hayatımızı görün. Roman mahallesine bir kere girmemiş bir kişi Romanların hayatını nereden bilecek? Bilmediği için böyle yanlış bir senaryoyla Romanları yanlış tanıtıyorsunuz."

Purçu ayrıca, dizinin nefret suçu işlediğini kaydederek dizinin yayından kaldırılması için mücadele edeceklerini paylaştı.

Kaynak: AA
#üç kuruş #dizi #roman vatandaşlar
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