Reyting rekorları kıran Yargı dizisi ile ilgili sürpriz gelişme!

Kanal D'nin bu sezon en iyi yeni dizisi olan Yargı ekibi, 2 haftalık koronavirüs ve yılbaşı arasının ardından çekimlere son hız devam ediyor. Dizinin bu pazar akşamı 15. bölümü ekrana gelecek. İzleyiciler, dört gözle yeni bölümü beklerken Yargı dizisinden güzel bir haber geldi.

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, diğer dizilerin aksine bir uyarlama olmayan ve senaryosu tamamen Türk üretimi olan Yargı, senarist Sema Ergenekon’un 1 yıldan uzun süren derin bir araştırmasının sonucu olarak çekilerek ekranlara geldi. Dizinin tamamen Türk üretimi olması da büyük bir gurur kaynağı oldu.

Yargı’nın yurtdışına açılmasıyla ilgili kısa süre önce güzel bir haber daha gelmişti. Bu habere göre, uluslararası dijital yayın platformu HBO Max, Yargı’nın tüm haklarını satın almak üzere harekete geçti. Eğer anlaşma gerçekleşirse Yargı, dünyanın birçok ülkesinde izleyiciyle buluşacak.

2022’de Türkiye pazarına girmeye hazırlanan platform, Yargı’nın yayın haklarını almak üzere harekete geçti. HBO Max daha önce Sadakatsiz, Alev Alev, Sen Çal Kapımı, Menajerimi Ara, Kara Sevda, Kızım, Kadın, Babil, Mucize Doktor ve Baraj dizilerinin yayın hakkını satın almıştı.

IMDb 2021 yılında En İyi Türk Dizileri sıralamasında da Yargı, yılın en iyi dizisi seçildi. İki hafta aradan sonra yeni bölümüyle fırtınalar yaratacak olan dizi bu başarıyı sonuna kadar hak ediyor.