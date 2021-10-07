Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde beklenmedik ayrılık
Yeşilçam'ın efsane ismi oyuncu Cüneyt Arkın, atv'de yayınlanan ve büyük bir beğeniyle izlenilen Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığını duyurdu.
Tv Dünyası 07.10.2021, 10:45 07.10.2021, 17:05
Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman dizisinde 2 sezondur rol alan Cüneyt Arkın bu sözlerle veda etti:
"Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler, bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere."
Kaynak: Karar
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