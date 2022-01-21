Reyting kurbanı oldu! Bir dizinin daha fişi çekildi
OJO Pictures'ın Star TV için çektiği Annemizi Saklarken dizisi de reyting kurbanı oldu. Hande Doğandemir, Kutsi ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi için final kararı alındı.
Tv Dünyası 21.01.2022, 17:49
Televizyon dizilerinden gelen final haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu defa final haberi Star TV'nin yeni sezona iddialı başlayan dizisinden geldi. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Annemizi Saklarken dizisi için final kararı verildi.
Televizyon ekranlarında yaprak dökümü sürüyor. Bu sezon başlayan diziler, reyting konusunda kanalları tatmin etmiyor. Diziler tek tek ekrana veda ediyor.
Elbet Bir Gün, Yalancılar ve Mumları, Benim Hayatım, Sana Söz, Misafir gibi bu sezon başlayan ve final kararı verilen diziler kervanına bir yenisi daha eklendi.
Dizi, 8. bölümde ekranlara veda edecek.
Kaynak: TV100
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