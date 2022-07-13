Oyuncu Tansel Öngel'in yeni adresi belli oldu

TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin final yapmasının ardından oyuncuların yeni projeleri belli olmaya başladı. Dizide Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'in yeni dizisi belli oldu.

O3 Medya’nın Show TV için çekeceği doktor dizisi 'Yeni İstanbul'un hazırlıkları sürüyor. Çiğdem Bozali'nin yöneteceği diziyi Ayça Üzüm ve Cansu Çoban kaleme alıyor.

'New Amsterdam' adlı diziden uyarlanan projede hastalarına müşteri muamelesi yapan ve onları gereksiz ameliyatlara sokarak maddi kaynak elde eden bir hastaneye atanan ve bütün dengeleri değiştiren idealist bir başhekimin başarı hikayesi anlatılacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonun iddialı dizileri arasında gösterilen 'Yeni İstanbul'un başrol oyuncusu Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterine hayat vermiş olan Tansel Öngel olacak.

Öngel, dizide Kalp Damar Cerrahı Baran’a hayat verecek.