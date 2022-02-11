Oğlum dizisine bomba transfer!
Güçlü oyuncu kadrosuyla ilk tanıtımı yayınladığından beri çok konuşulan Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan "Oğlum" dizisine başarılı bir oyuncu daha katıldı.
Tv Dünyası 11.02.2022, 16:12 11.02.2022, 16:11
Yayınladığından beri gündemden düşmeyen Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan "Oğlum" dizisine bir usta isim daha dahil oluyor.
Usta oyuncu Nazan Kesal, geçtiğimiz çarşamba akşamı izleyicilerle buluşan Ay Yapım imzalı "Oğlum" dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Kesal dizide, Songül Öden’in canlandırdığı Zeynep karakterinin annesi olan ‘Perma Canan’ karakterine hayat verecek.
Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken "Oğlum"un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi isimler yer alıyor.
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