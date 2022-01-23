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O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye'de son 2'ye Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak ve Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek kaldı. Seyirci oylamaları sonucunda O Ses Türkiye 10. sezonun şampiyonu Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak oldu.

Tv Dünyası 23.01.2022, 18:07
O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un oturduğu O Ses Türkiye'de 21 Ocak akşamında birbirinden güçlü sesler şampiyon olmak için yarıştı. Büyük finale Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş'in takımından 3, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un takımından 2 kişi çıktı. Performansların ardından seyirci oylamasıyla yarışmacılar elendi ve şampiyon isim belli oldu.O Ses Türkiye'de rakiplerini eleyerek finale kadar gelen en başarılı yarışmacılar şampiyon olmak için yarıştı. Birbirinden farklı tarza sahip olan 10 yarışmacı 21 Ocak akşamında sahnede ilgi odağı oldu. 

O Ses Türkiye final bölümünde sahnede Murat Boz'un takımından Hakkı İlek ve Anastasiya Budakva, Ebru Gündeş'in takımından Mustafa Açıkgöz, Wafa Benradja ve Yaşam Hancılar, Oğuzhan Koç'un takımından Yunus Emre Çelik ve Hasan Koçak, Beyazıt Öztürk'ün takımından ise Devrim Seyrek, Mert Yenihayat ve Şevval Ekiz yer aldı.

İlk turun ardından seyirci oylaması yapıldı ve O Ses Türkiye'ye devam eden isimler Devrim Seyrek, Hasan Koçak, Hakkı İlek, Mert Yenihayat, Şevval İkiz ve Mustafa Açıkgöz oldu. Geriye kalan 6 yarışmacı ikinci tur için sahneye çıktı. İkinci turun ardından O Ses Türkiye yoluna devam eden 4 isim Hasan Koçak, Hakkı İlek, Mert Yenihayat ve Devrim Seyrek oldu. Böylece Ebru Gündeş'in takımındaki tüm yarışmacılar elenirken Beyazıt Öztürk'ün 2, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un 1'er yarışmacısı kaldı.

3. turda birinci ve ikinci finalist açıklandı. Birinci finalist Hasan Koçak olurken ikinci finalist ise Devrim Seyrek oldu.

O Ses Türkiye'de birincilik ödülü nedir?

O Ses Türkiye 2021 sezonunda birinci olan, şampiyonluğu elde eden yarışmacı, güzel bir otomobilin sahibi olacak.

 Hasan Koçak kimdir?

O Ses Türkiye 2021’e katılan Hasan Kolçak, 23 yaşında ve yarışmaya Erzurum’dan katılıyor. Aslen Artvinli olan Hasan Kolçak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyor. O Ses Türkiye’ye 2016’den beri başvuran isim, bu sene yarışmaya katılmaya hak kazanmış.

O Ses Türkiye’nin beşinci bölümünde sahneye çıkan Hasan Kolçak, “BU KIZ BENİ SEVER” adlı şarkıyı seslendirdi. Bu performansıyla dört jüri üyesini de döndürdü. O Ses Türkiye’de ilk turu geçen Hasan Kolçak, Oğuzhan Koç’u seçti. Hasan Koçak finale kaldı.

#O Ses Türkiye #şampiyon
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