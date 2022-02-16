Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisinin yayın tarihi belli oldu

Ünlü oyuncular Nurgül Yeşilçay ile Emre Kınay'ı bir araya getiren Fox TV'nin yeni dizisi Son Nefesime Kadar'ın yayın tarihi belli oldu.

Pastel Film imzalı, FOX’un yeni dizisi “Son Nefesime Kadar”ın ilk tanıtımı yayınlandı. Nurgül Yeşilçay’ın bir polisi canlandırdığı dizinin fragmanı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Söz konusu diziyi izlemek isteyen ve Son Nefesime kadar ile ilgili daha çok bilgi edinmek isteyenler, Son Nefesime Kadar dizisi ne zaman yayınlanacak, konusu ne, uyarlama mı, çalıntı mı, oyuncuları kimler gibi sorunların yanıtlarını araştırıyor. İşte merak edilenlerin yanıtları...

Son Nefesime Kadar dizisi ne zaman yayınlanacak?

Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı Son Nefesime Kadar dizisi 23 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

Son Nefesime Kadar dizisi yeni bölümleriyle her çarşamba Fox TV'de!

Son Nefesime Kadar dizisinin konusu ne?

‘Son Nefesime Kadar’; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.

Son Nefesime Kadar dizisinin oyuncuları kim?

Dizinin kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Ertan Saban, Rojda Demirer, Begüm Birgören, Emre Bey, İpek Filiz Yazıcı, Baran Bölükbaşı, Bülent Alkış, Ahmet Saraçoğlu, Aysun Metiner, Yeliz Akkaya, Türkü Su Demirel, Elif Ceren Balıkçı yer alıyor.

Son Nefesime Kadar dizisi uyarlama mı?

Son Nefesime Kadar dizisi, BBC'nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek.