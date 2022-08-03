Netflix'in fenomen dizisi rekor kırmaya devam ediyor

Yayınlanan son sezonuyla izlenme rekorları kıran, bölümlerinde kullandığı şarkılara yıllar sonra yeni dinleyiciler kazandıran Stranger Things, ilk 28 günde 1.352 milyar saat izlendi.

Netflix tarihinde en çok izlenen İngilizce dizi olan ve Bridgerton’ı geçmeyi başaran fenomen dizi, Squid Game’i ise geçmeyi başaramadı.

Kore yapımlarının son yıllara damga vurması üzerine Netflix de bu duruma kayıtsız kalmadı. Platform, Squid Game ile tüm dünyadan izleyiciye ulaşmayı başardı. Dizi, ilk 28 günde 1.650 milyar saat izlendi ve Stranger Things’in son sezonunun başarısına rağmen dizinin bu rekoru hâlâ dokunulmazlığını koruyor.

Ayrıca platformda 25 Temmuz’da yayınlanan romantik drama Virgin River, 87.9 milyon saat izlenerek yayınlandığı ilk tam haftasında İngilizce diziler arasında en üst sıralarda yer aldı.

Bir başka Koreli yapım olan Olağanüstü Avukat Woo, haftada 65.5 milyon saat ile İngilizce olmayan yapımlarda 1 numaraya yerleşti; dizi bugüne kadarki dört haftanın üçünde 1 numara oldu.

Stranger Things’in 5. sezonuyla final yapacağı duyurulurken, Stranger Things Evreni’nin yaratılacağı ve yeni yapımların geleceği paylaşıldı.