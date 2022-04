Netflix'in en çok izlenen dizileri belli oldu

Dijital yayın platformu Netflix, bgeçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisini açıkladı.

Dünyanın en popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, düzenli olarak izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeler yayımlıyor. Platform, son olarak 11-17 Nisan arası en çok izlenen dizileri paylaştı.

İşte geçen haftanın en çok dizileri:

1. Bridgerton: 2. sezon - 66 milyon 610 bin izlenme

2. The Ultimatum: Marry or Move On: 1. sezon - 58 milyon 470 bin izlenme

3. Anatomy of a Scandal - 40 milyon 280 bin izlenme

4. Bridgerton: 1. sezon - 23 milyon 300 bin izlenme

5. Our Great National Parks - 17 milyon 90 bin izlenme

6. Inventing Anna - 13 milyon 690 bin izlenme

7. Queen of the South: 5. sezon - 13 milyon 100 bin izlenme

8. Better Call Saul: 5. sezon - 12 milyon 430 bin izlenme

9. Jimmy Savile: A British Horror Story - 11 milyon 410 bin izlenme

10. Is It Cake?: 1. sezon - 11 milyon 210 bin izlenme