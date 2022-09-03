Murat Yıldırım Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu oldu

Yıldırım, dizide Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir mensubu olan 'Ömer Atmaca' karakterine hayat verecek.

TRT 1’in, iki sezon boyunca reytinglerin zirvesinde yer alan dizisi 'Teşkilat'ın üçüncü sezon çekimleri devam ederken, geçtiğimiz sezonun sonunda kadrodan ayrılan Çağlar Ertuğrul'un yerine gelen isim belli oldu. Son olarak yer aldığı 'Aziz' dizisinin ardından yeni sinema filminin çekimlerini de tamamlayan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, üçüncü sezonuyla ekrana gelecek 'Teşkilat'ın kadrosuna dahil oldu.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yıldırım, Deniz Baysal ile birlikte bu sezon dizinin başrolünü paylaşacak. Beğeniyle takip ettiği dizinin kadrosuna dahil olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen Murat Yıldırım, dizinin yeni sezonunda Ömer Atmaca karakterine hayat verecek.

MURAT YILDIRIM'IN CANLANDIRACAĞI 'ÖMER' KİMDİR?

Ömer, babasının erken yaşta kendilerini terk etmesi ile ailesinin yükünü sırtlamıştır. Zorluklarla geçen yılların ardından azmi ve üstün yeteneği sayesinde Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı bir mensubu olmuştur. Kritik bir operasyonun dönüşünde yaşadığı acı olayın etkisiyle sarsılan Ömer, bu olayın sorumlularını ararken kendi hayatıyla ilgili bilmediği gerçeklerle yüzleşecektir. Ömer ekibe dahil olarak en büyük gündem olan ‘terör devleti’ne karşı amansız mücadeleye katılır. Diğer yanda ise Zehra’yla geçmiş hesapları açılacak ve ortalık karışacaktır…