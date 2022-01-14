Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde yeni gelişme

Müge Anlı'da araştırılan Şen kardeşler cinayetiyle ilgili korkunç cinayetten 15 ay sonra gelen itirafla biri akrabaları olmak üzere 2 isim gözaltına alındı. Yaşadıkları evde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen kardeşler, 8 Ekim 2020'de hayatını kaybetti. Kardeşlerle birlikte yaşayan bakıcıları Emel Cengiz baş şüpheli haline gelirken evden çalınan telefonların nerede olduğu uzun süre bulunamadı.Olaydan 6 ay sonra telefonların wifi ile sinyal verdiği ortaya çıktı.Olaydan 6 ay sonra telefonların wifi ile sinyal verdiği ortaya çıktı.

Müge Anlı canlı yayında bir kişinin durumu itiraf ettiğini ancak olayı cinayet olarak bilmediğini söylediğini, "3 kişi gittik o eve, telleri kesip girdik, ben gözcüydüm arkadaşlar ise 'sadece kafalarına vurduk' dedi evden çıktıktan sonra" sözleri ile açıkladı.