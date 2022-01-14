Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde yeni gelişme
Müge Anlı'da araştırılan Şen kardeşlerin ölümüyle ilgili çok önemli gelişme yaşandı. Korkunç cinayetten 15 ay sonra beklenen itiraf geldi.
Müge Anlı'da araştırılan Şen kardeşler cinayetiyle ilgili korkunç cinayetten 15 ay sonra gelen itirafla biri akrabaları olmak üzere 2 isim gözaltına alındı. Yaşadıkları evde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen kardeşler, 8 Ekim 2020'de hayatını kaybetti. Kardeşlerle birlikte yaşayan bakıcıları Emel Cengiz baş şüpheli haline gelirken evden çalınan telefonların nerede olduğu uzun süre bulunamadı.Olaydan 6 ay sonra telefonların wifi ile sinyal verdiği ortaya çıktı.Olaydan 6 ay sonra telefonların wifi ile sinyal verdiği ortaya çıktı.
Müge Anlı canlı yayında bir kişinin durumu itiraf ettiğini ancak olayı cinayet olarak bilmediğini söylediğini, "3 kişi gittik o eve, telleri kesip girdik, ben gözcüydüm arkadaşlar ise 'sadece kafalarına vurduk' dedi evden çıktıktan sonra" sözleri ile açıkladı.
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