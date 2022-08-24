Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlıyor?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarının başını çeken Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Gerek iş hayatı gerekse özel hayatıyla dikkat çeken Anlı, canlı yayında evleneceğini açıklayarak sevenlerine sürpriz yapmıştı.

Açıklamadan kısa süre sonra başarılı gazeteci Anlı ve İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine girmişti.

Yakın zamanda yeni sezonuyla ekranlara dönecek olan Müge Anlı'dan kötü haber geldi.

ATV'nin elinde bulunmayan imkanlardan dolayı Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programını durdurma kararı aldı.

Normal şartlarda 29 Ağustos'ta start verilecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaşanan aksaklıklardan dolayı erteleme kararı aldığı iddia edildi.

Stüdyoda yaşanan teknik problemlerden dolayı programın 5 Eylül'de ekranlara gelmesi beklendiği ileri sürüldü. Konu ile ilgili program ekibinden açıklama geldi.

İddiaları yalanlayan ekip, geri sayımı başlattıklarını ve çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Buna göre Müge Anlı ve ekibi, 15. sezonu için 29 Ağustos'ta ekranda olacak.