Müge Anlı'dan şaşırtan açıklama: 'Bana eşim de kızıyor sen hep...'

atv ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir olay daha çözüldü.

Japonya'dan kalkıp parasını alamadığı için Müge Anlı'ya başvuran Yumiko isimli kadın, Gaziantepli nişanlısı Mehmet Akif'ten parasını aldı. Kolyesinin de olduğunu ve hiç kanıtı olmayan Yumiko'nun iddiası üzerine Müge Anlı'nın sözleri dikkat çekti.

Müge Anlı, eşi ile arasında geçen diyaloğu anlattı

Yumiko isimli kadın Müge Anlı sayesinde eski nişanlısından alamadığı parayı aldı. Kolyesinin de olduğunu iddia edince Müge Anlı, "Bir kanıtın yok" dedi.

Bu sıra Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Anlı, "Bana eşim de kızıyor sen hep kadınların tarafını tutuyorsun. Bir şey oldu da geçen bak diyorum burada erkek haklı diyor ki, 'Sanki söylüyorsun'. Kim haklıysa onu söylüyorum. Erkek haklıysa erkek haklı diyorum, kadın haklıysa onu söylüyorum" dedi.