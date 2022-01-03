Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli Esra Erol'a mı transfer oluyor?

13 yıl birlikte çalıştığı Müge Anlı'nın programından ekip arkadaşı Prof. Dr. Şevki Sözen ile anlaşamadığı için ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Bu ayrılığın ardından programın sunucusu Müge Anlı'ya kırgın olduğunu ve bu nedenle ayrıldığını da gizlemeyen Arif Verimli'nin, aynı kanalda yayınlanan Esra Erol'da programına transfer olacağı konuşuluyor.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili "Müge Anlı ile Esra Erol arasında reyting savaşı mı yaşanıyor?" ve "Arif Verimli, Müge Anlı'ya nispet mi yapıyor?" yorumları yapıldı.