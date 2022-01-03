Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli Esra Erol'a mı transfer oluyor?
2008 yılından beri ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın programında yer alan Prof. Dr. Arif Verimli, 2021 yılının ilk aylarında ekip arkadaşı Prof. Dr. Şevki Sözen'le yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrıldığını duyurdu. 13 yıldır danışmanlık yaptığı programdan ayrılan Verimli hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Tv Dünyası 03.01.2022, 11:34 03.01.2022, 11:39
13 yıl birlikte çalıştığı Müge Anlı'nın programından ekip arkadaşı Prof. Dr. Şevki Sözen ile anlaşamadığı için ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Bu ayrılığın ardından programın sunucusu Müge Anlı'ya kırgın olduğunu ve bu nedenle ayrıldığını da gizlemeyen Arif Verimli'nin, aynı kanalda yayınlanan Esra Erol'da programına transfer olacağı konuşuluyor.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili "Müge Anlı ile Esra Erol arasında reyting savaşı mı yaşanıyor?" ve "Arif Verimli, Müge Anlı'ya nispet mi yapıyor?" yorumları yapıldı.
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