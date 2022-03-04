Merakla beklenilen 'Adı Sevgi' dizisinin yayın günü belli oldu
atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin yayın günü belli oldu. Umut dolu bir hikayeyi izleyiciye aktaracak olan dizi şimdiden merak ediliyor.
Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'in başrollerde yer aldığı atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. İşte detaylar…
atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi ekran yolculuğuna başlıyor. Umut dolu bir hikayeyi izleyiciye aktaracak olan dizinin yayın günü belli oldu.
Adı Sevgi dizisinin ilk bölümü 13 Mart Pazar akşamı yayınlanacak.
Adı Sevgi dizisinin oyuncu kadrosu
Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'in yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda; Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören yer alıyor.
Adı Sevgi dizisinin konusu nedir?
Adı Sevgi, hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.
Magazin Mahallesi
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|27
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
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|27
|27
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|27
|25
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|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|25
|34
|11. Tuzlaspor
|25
|34
|12. Keçiörengücü
|25
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Real Sociedad
|26
|44
|7. Villarreal
|26
|42
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
|26
|33
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|26
|26
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
|19. Deportivo Alaves
|26
|21
|20. Levante
|26
|18