Merakla beklenilen 'Adı Sevgi' dizisinin yayın günü belli oldu

Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'in başrollerde yer aldığı atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. İşte detaylar…

atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi ekran yolculuğuna başlıyor. Umut dolu bir hikayeyi izleyiciye aktaracak olan dizinin yayın günü belli oldu.

Adı Sevgi dizisinin ilk bölümü 13 Mart Pazar akşamı yayınlanacak.

Adı Sevgi dizisinin oyuncu kadrosu

Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'in yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda; Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören yer alıyor.

Adı Sevgi dizisinin konusu nedir?

Adı Sevgi, hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

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