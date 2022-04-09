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Merakla beklenen yeni dizi 'Kasaba Doktoru'nun galası yapıldı

TRT 1'de izleyicilerle buluşan "Kasaba Doktoru" dizisinin galası Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Bu projeyi yaşama geçirmemiz bizim kıymetli sağlık çalışanlarına verdiğimiz desteğin, onlara gösterdiğimiz saygının bir nişanesidir" dedi.

Tv Dünyası 09.04.2022, 09:43
Merakla beklenen yeni dizi 'Kasaba Doktoru'nun galası yapıldı

TRT 1'de izleyicilerle buluşan "Kasaba Doktoru" dizisinin galası Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kahraman doktorların hayat hikayelerini ve meslek hayatlarında yaşadıkları zorlukları ekrana taşıyan dizinin ilk bölümü seyircilerin beğenisine sunuldu.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, son dönemde TRT dizilerinin büyük beğeni aldığını söyledi.

Sobacı, kurum olarak TRT 1 çatısı altında önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "2021 yılının son çeyreğinde iki tane dönem işini, tarihi diziyi ekranlara getirdik. 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' ve 'Alpaslan Büyük Selçuklu' dizilerimiz hem ulusal düzeyde hem de uluslararası platformlarda ciddi bir beğeni elde etti." dedi.

Bu sene de TRT'de yeni dizilerin ekrana geleceğine işaret eden Sobacı, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde özellikle dizi çeşitliliğini sağlamaya önem veriyoruz. Bu nedenle farklı konulara odaklanan diziler yapmaya gayret ediyoruz. 2022 yılının ilk dizisini 'Hacı Bayram Veli'ye ayırdık ve Anadolu'nun gönül eri olan Hacı Bayram Veli'nin hayatını anlatan 'Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli' dizisini ekranlara getirdik. Ardından öğretmenlere ithaf ettiğimiz 'Kara Tahta' dizimizi, şimdi ise üç idealist doktorun hikayesini anlatan ‘Kasaba Doktoru’ dizimizi izleyiciyle buluşturduk. Ben TRT 1'in, TRT'nin her dizisi gibi bu dizinin de izleyicisinden büyük bir memnuniyet ve beğeni kazanacağına eminim."

Mehmet Zahid Sobacı, dizinin aynı zamanda sağlık çalışanlarına duyulan saygının bir göstergesi olduğunun da altını çizerek, "Bu projeyi yaşama geçirmemiz bizim kıymetli sağlık çalışanlarına verdiğimiz desteğin, onlara gösterdiğimiz saygının bir nişanesidir. Şundan eminim ki aslında 'Kasaba Doktoru' dizimizi izleyen seyircilerimiz idealizm, fedakarlık, yaşam ve ölüm gibi kavramlar üzerine yeniden düşünme imkanı elde edecek. Bu vesileyle bu önemli dizinin ekranlara gelmesine katkı sunan öncelikle yönetmenimiz, yapımcımız, oyuncu arkadaşlarımız ve tüm set ekibimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

- "Çok mutlu ve heyecanlıyız"

Dizide rol alan oyuncu Hazal Subaşı, böyle bir proje içinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, canlandırdığı karaktere dair, "Leyla karakteri bir acil tıp uzmanı. Onun da diğerleri gibi işine olan aşkına, idealizmine ve ne kadar kötü şey yaşarsa yaşasın, işini hep el üstünde tutmasına şahit oluyoruz. Bir hayat kurtarmak adına bütün sorumlulukları alabilecek cesur ve güçlü bir kız. Çok mutlu ve heyecanlıyız, izleyen herkes beğensin diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Ozan Akbaba da fedakar ve insan hayatını çok fazla önemseyen bir karakteri canlandırmanın kendisi için heyecan verici olduğunu söyleyerek, "Umarım doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanlarının hayatlarının ne kadar meşakkatli olduğunu en azından bu diziyle de olsa söyleme fırsatını buluruz." diye konuştu.

Oyuncu Vildan Atasever, "Dizimiz devam ettiği sürece bütün sağlık çalışanlarının hikayelerini önce biz anlamaya ve sonra anlatmaya çalışacağız. İnşallah yolumuz uzun olur ve seyircilerimiz de bu yolda bizi destekler diye umuyorum." dedi.

Dizinin hikayesinin canlandırdığı "Ömer" karakterinin çocuklukta yaşadığı bir travmayla başladığını ifade eden oyuncu Deniz Can Aktaş ise "Hastanede farklı ekollerin insanların hayatlarına dokunduğu ve şifa vermek için mücadele ettiği bir hikaye. İçinde herkesin katkısının olduğu bir hastane hikayesi anlatıyoruz aslında." yorumunu yaptı.

- Dizi hakkında

Kore yapımı "Dr. Romantic" adlı diziden uyarlanan "Kasaba Doktoru"nun yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün oturuyor.

Senaryosu İlker Aslan ve Barış Erdoğan tarafından kaleme alınan dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş ve Fatih Yücebağ yer alıyor.

Dizide, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış cerrah Ali'nin (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi anlatıyor.

Dizi, yeni bölümüyle 15 Nisan saat 20.00'de ekrana gelecek.

#TRT 1 #Kasaba Doktoru #gala
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