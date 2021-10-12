Merakla beklenen 'Üç Kuruş' dizisi için geri sayım başladı

Yayınlanan ilk tanıtımda yer alan, "Ben hiç yapmadım diyebilir misin? İçindeki ırkçıyla yüzleşmeye hazır mısın?" sözleriyle dikkat çeken yapımın hikayesi şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

'İçerde' (2016-2017) ve 'Çukur' (2017-2021) dizilerinin yapımcı kadrosunun çekimlerini gerçekleştirdiği 'Üç Kuruş' dizisinin 1. bölümü, ekim ayı içerisinde Show TV'de ekranlara gelecek.

Şu an yeni bölüm tarihi için net bir gün açıklanmazken, dizinin pazartesi günleri saat 20.00'de ekranlara geleceği duyuruldu. Üç Kuruş tüm bölümler izlemek için dizinin resmi Youtube kanalı ziyaret edilebilir.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı Mahallesi'nin 'koruyucusu' konumundaki mafya lideri Kartal ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu, bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER

Ay Yapım'ın hayata geçirdiği, Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in senaryosunu yazdığı, Sinan Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği Üç Kuruş oyuncu kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu (Kartal), Ekin Koç (Efe), Nesrin Cavadzade (Bahar), Aslıhan Malbora (Leyla), Diren Polatoğulları (İrfan), Nursel Köse (Neriman), Burak Altay (Bülent Komiser), Civan Canova (Oktay), Mustafa Kırantepe (Ruşen), Uğur Yıldıran (Şesu), Aytaç Uşun (Batu), Cenk Kangöz (Mesut), Umutcan Ütebay (Şahin), Damla Makar (Halide), Melisa Yıldırımer (Nesrin), Süreyya Kilimci (Semiha), Alişan Uğur (Konyalı), Mutttalip Müjdeci (Sahir), Asena Girişken (Peri), Tuğçe Yolcu (Hazal), Erkan Üçüncü (Mirsad), Aylin Engör (Neşe), Volkan Kıran (Kamil), Özkan Özipek (Ahmet), Ömer Çobanoğlu (Seco), Ömer Civan Şit (Hüseyin), Ercan Kesal (Halit) (Konuk Oyuncu), Fırat Uçkun (Savaş) (Konuk Oyuncu) gibi isimler yer alıyor.

ÜÇ KURUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR? ÇINGIRAKLI MAHALLESİ NERESİ?

Mahalle dizisi konseptinde olacak Üç Kuruş dizisinin çekimleri İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Fatih ilçesinin Balat, Fener, Ayvansaray, Zeyrek, Haydar mahallelerinde yapılıyor. Sokak sahnelerinin çoğunluğu Balat ve Fener semtlerinde çekiliyor. 'Çukur' dizisinin çekimlerinin yapıldığı mekanlara, 'Üç Kuruş' dizisinde de yer veriliyor.

Dizinin bazı sahneleri ise Asya Yakası'nda bulunan Beykoz ilçesindeki eski kundura fabrikasında gerçekleştiriliyor. Eski fabrika uzun yıllardır dizi-film platosu olarak kullanılıyor. Bunun haricinde İstanbul'un çeşitli ilçe ve semtlerinde çekimler gerçekleştiriliyor.

Üç Kuruş dizisinin geçtiği Çıngıraklı Mahallesi, günümüzde Balat Mahallesi'dir. Gerçek hayatta İstanbul'da 'Çıngıraklı' adında bir mahalle bulunmuyor. Dizide Çıngıraklı Mahallesi olarak gösterilen Balat Mahallesi, Fatih ilçesinde yer alıyor ve 13 bin 91 nüfusa sahip.

Kaynak: Karar