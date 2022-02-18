Merakla beklenen 'Süslü Korkuluk' dizisinin yeni adresi belli oldu

Çağatay Ulusoy’un Alina Boz ve Olgun Şimşek’le başrolünü paylaşacağı Süslü Korkuluk dizisinin nerede yayınlanacağı belli oldu.

Ulusoy’un gelinlik diktiği müşterisine aşık olan bir terziye hayat vereceği dizi tv8’de yapılan anlaşmada kriz çıkınca beklemeye alınmıştı. Yapım şirketi oyuncularından beklemelerini istemişti.

Tv100'ün haberine göre; TV kanallarının yüksek bütçesi nedeniyle almadığı dizi son anda yeni bir değişiklik olmazsa Netflix’te yayınlanacak. Yakında resmi duyuru da yapılacak.