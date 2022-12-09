Merakla beklenen 'Ömer' dizisinin çekimleri başladı

Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan "Kurak Filmler" filminin yıldızı Selahattin Paşalı, "Ömer" dizisiyle ekranlara dönüyor. Paşalı, ünlü İsrail dizisi "Shtisel"den uyarlanan dizide bir müezzini canlandırırken, imam olan babasını ise Barış Falay oynuyor. Gökçe Bahadır'ın da dahil olduğu dizi, bugün ilk kez sete çıktı.

Cem Karcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu, ünlü İsrail dizisi "Shtisel"den uyarlanan dizi, baba-oğlu oynayan Barış Falay (Reşat) ile Selahattin Paşalı'nın (Ömer) sahneleriyle başladı.

GÖKÇE BAHADIR DA DİZİYE DAHİL OLDU

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; cami imamı ve müezzini oynayan iki oyuncunun yeni dizisi büyük merakla beklenirken, Gülizar Irmak’ın yazdığı dizide Selahattin Paşalı’nın partneri Gamze’ye Gökçe Bahadır'ın hayat vereceği öğrenildi.

'KALPLERE DOKUNALIM KUTUPLARI ERİTELİM'

Dizinin yönetmeni Cem Karcı, sete çıktıklarını duyurdu ve “Hayırla uğurla şifayla hoşgörüyle gelsin ’Ömer’… Huzurumuzun keyfimizin eksik olmadığı bir set olsun inşallah! Büyüyerek genişlesin ailemiz! Kalplere dokunalım, kutupları eritelim, birleştirmeyi esas alalım” mesajını yayınladı.