Mehmet Yalçınkaya, MasterChef yarışmacısına iş teklif etti

TV8 ekranlarında MasterChef 2022 macerası başladı. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ünlü şefler, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanmak için mücadele vermeye devam ediyor. Zaman zaman çarpıcı hayat hikayelerinin de ortaya çıktığı MasterChef'e geçtiğimiz hafta Aysun Şimşek damga vurmuştu. Beş dakika içerisinde jürilere tabak hazırlayan Şimşek, Somer Sivrioğlu'nun, "Neydi mesleğiniz?" sorusuna, "Muhasebeydi ama ben muhasebeyi de yapamıyorum şefim" dedi.

Sözlerine devam eden Şimşek 25 yıldır diyaliz hastası olduğunu belirterek, "5 yıl önce nakil olunca hayatımda yarım kalan, yapmak istediğim ne varsa onları tamamlıyorum aslında" dedi. Kardeşinin kendisine böbreğini verdiğini söyleyen Şimşek, "Artık son raddeye gelmiştim damarlarım bitmek üzereydi. Şöyle söyleyeyim ben sabah 06:00'da makineye bağlanıyordum 12:00'da çıkıyordum. İşime gidiyordum,17:00'da işten çıkıyordum sigortamı dahil etmek için. Akşam lisesine gidiyordum 17:00'dan sonra..." diye konuştu.

Sivrioğlu'nun, "Neler değişti hayatınızda?" sorusuna Şimşek, "Çok şey değişti. Diyaliz makinesi öldürmüyormuş buradan sesleneyim. Nakil olsunlar, ailelerinde vermeyenler varsa ısrar etsinler. Hayat nakilden sonra başlıyor. Öldürmüyor ama süründürüyor ben bunu çok geç anladım. '25 yıl daha böyle gider' diyordum ama gitmezmiş yani. Yeniden doğdum. Kardeşim 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bana böbreğini verdi. 25 Şubat'ta doğum günümdü. Bana dedi ki 'Sana hem Sevgililer Günü hem doğum günü hediyesi... Kimsenin veremeyeceği bir hediye veriyorum.' dedi. Ben de 6 ay içerisinde nakilden sonra ne yapmak istiyorsam... Mesela buranın hayalini kuruyordum. Geç kalmış sayılmıyorum, yaşım 42 olabilir, yaşın ve zamanın hiçbir önemi yok" dedi.

Sivrioğlu'nun, "Neler değişti hayatınızda?" sorusuna Şimşek, "Çok şey değişti. Diyaliz makinesi öldürmüyormuş buradan sesleneyim. Nakil olsunlar, ailelerinde vermeyenler varsa ısrar etsinler. Hayat nakilden sonra başlıyor. Öldürmüyor ama süründürüyor ben bunu çok geç anladım. '25 yıl daha böyle gider' diyordum ama gitmezmiş yani. Yeniden doğdum. Kardeşim 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bana böbreğini verdi. 25 Şubat'ta doğum günümdü. Bana dedi ki 'Sana hem Sevgililer Günü hem doğum günü hediyesi... Kimsenin veremeyeceği bir hediye veriyorum.' dedi. Ben de 6 ay içerisinde nakilden sonra ne yapmak istiyorsam... Mesela buranın hayalini kuruyordum. Geç kalmış sayılmıyorum, yaşım 42 olabilir, yaşın ve zamanın hiçbir önemi yok" dedi.

Yarışmada eleme turu sürerken yarışmacı adaylarından Eren Yüce ön plana çıkan isimlerden oldu. 5 dakika içerisinde yöresel bir yemek olan Babuka’yı yapan yarışmacı, bir yandan da şeflerle sohbet etti. Eren Yüce yaptığı yemek sonrası turu geçemedi. Daha önce kanser hastası olduğunu açıklayan Eren yarışmada biraz heyecanlandı. Yemeğini heyecanı yüzünden biraz aceleye getiren Eren Yüce geçer not alamadı. Eren Yüce'ye Mehmet Şef'ten sürpriz iş teklifi geldi.

Eren Yüce açıklamasında "Kötü bir dönem geçirdim, 2 yıl önce kanser hastasıydım. Hastaneye kapandığım için taburcu olunca yemek yaparak kafamı dağıttım. Evde tek başıma altı kişilik yemek masası hazırlıyordum. Sanki arkadaşlarım buradaymış gibi. Mutfak sayesinde kanseri tamamen yendim.

Kendimi geliştirmek istiyorum. En iyi geliştirebileceğim yer de burası. O yüzden burada olmayı çok istiyorum" dedi. Mehmet Yalçınkaya ise "Şöyle yapalım şimdi benim okulum var. Yönetici asistanlarımdan biri işi bırakıyor orada asistanlık yapar mısın? Somer'in dediği gibi bana senin gibi biri lazım. Bir de mutfağı öğrenirsin iyi de bir motivasyon olur" dedi. Yarışmacı Eren Yüce ise bu teklife olumlu bir yanıt verdi.