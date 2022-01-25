Masumlar Apartmanı'na sürpriz konuk!

Merve Dizdar'ın canlandırdığı Gülben karakterinin hayalindeki sahnede izleyicilerle buluşacak olan Özyıldız, dizide kendisini oynayacak. Yapımcılığını OGM Pictures'ın, senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikolojik ve drama türündeki dizinin başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu paylaşıyor.