Masterchef’te üçüncü finalist kim oldu?

Mehmet Yalçınaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye'de finale gelindi. MasterChef'te aylardır süren maraton 15 Ocak Cuma akşamı büyük finalle noktalanacak. MasterChef Türkiye’de Tahsin ve Eren’in ilk 3’e adını yazdırmasının ardından Sergen ve Hasan arasında müthiş bir mücadele yaşandı. Oyunlarda en fazla puanı alarak ilk 3’e kalmayı başardı. Bir yarışmacı ise MasterChef Türkiye'ye 4. olarak veda etti.

Çeyrek finalist iki yarışmacı Sergen ile Hasan, finale kalan son isim olmak için tezgah başına geçti. Şefler, yarışmacılardan üç farklı yemek yapmalarını istedi. Her yemek için şefler, on üzerinden puan verdi.

Günün ilk oyunda istenilen yemek Pekin ördeği idi. Verilen 1,5 saatlik süre sonunda Sergen 23, Hasan 21 puan aldı.

Günün ikinci oyunu yaratıcılık idi. Verilen ana ürün pomelo oldu. Kırk dakikalık süre sonunda Sergen ile Hasan arasındaki fark bire düştü. Sergen 42, Hasan 41 puanda son oyuna girdi.

Kaderlerini ünlü şefin özel yemeği belirledi

Üçüncü oyunda ise yarışmacılardan istenen yemek, Mehmet Yalçınkaya'nın özel tarifi olan yüzgeç külü kırlangıç yanağı çorbası oldu. Bu oyunda Sergen 19, Hasan 25 puan aldı.

Böylece MasterChef'te toplamda Hasan 66, Sergen 61 puan aldı. Şeflerin verdiği puanlarla MasterChef 2021'de ilk 3 arasına giren yarışmacı Hasan oldu.

MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Sergen Özen ise 4. olarak yarışmaya veda etti.