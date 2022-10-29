'MasterChef Türkiye'ye Büşra Zambak ile Burak Kaya'nın kavgası damga vurdu

MasterChef Türkiye, 28 Ekim Cuma akşamı 113'üncü bölümüyle akranlara geldi. Kırmızı takımda yer alan Burak ile mavi takım adına mücadele eden Büşra arasında yaşanan tartışma, takım oylaması önceci stüdyoda masaya yatırıldı. Büşra, şeflerden Mehmet Yalçınkaya'nın 'Özür diler misin?' ricasını geri çevirdi. Karşılıklı açıklamalarla yeniden başlayan gerginlik, Danilo Zanna'nın araya girmesiyle sonlandı.

"Özür dilemem!"

Mehmet Şef: Büşra ve Burak Kaya olayı var. Biz burada her zaman için adaletli olduk. İnsanların karakterlerine laf söylenmediği sürece karışmıyoruz. Bu olay için şu anda şahit bulamıyoruz. Büşra, Burak'a kırıcı bir şey dediysen özür diler misin?

Büşra Zambak: Ben 'Saygısızsın' dediğimi zaten söylüyorum. O an yapılan harekete karşılık bunu söyledim. Sonrasında kendisi 'Sen terbiyesiz bir kızsın' şeklinde başka ithamlarda bulundu. Bunun üzerine 'Sende bir gram karakter yok. Buyur önden gidebilirsin' dediğimi de söylüyorum. Eğer suçluysam da suçluyum ama özür dilemem.

Mehmet Şef: Söyleyeceksin ve özür dileyeceksin.

Büşra Zambak: Karşı taraf bunu bana ilk söylediği için özür dilemem.

"Bu bir tehdit!"

Burak Kaya: İlk sen söyledin. Ben sana öyle bir şey söylemedim. Uçakta arkam doluydu, koridor dar bir alan, sıkışık bir durumdu. Ayakta bekliyordum, önümdeki kişi ilerleyemiyordu ve Büşra'nın olduğu sırayı da biraz geçmiştim. Oradan ancak çantamnı eze eze geçebilirdi. Buna gerek yok ki! 'Geçecek misin?' diye sordu, ben de 'Geçeceğim tabii ki' dedim.

Büşra Zambak: Bana 'İkinci modumu açtırma' dedi. Bu bir tehdittir, ben de bunu bir tehdit olarak algılıyorum.

Burak Kaya: 'Modumu açtırma' demedim, 'Açacağım' dedim. 'Herkesin yalanlarını ortaya dökeceğim' anlamında söyledim.

"Bizim de hatamuz var"

Danilo Şef: Öncelikle ben izleyicilerimizden özür diliyorum. Çocuklar, gençler bizi izliyor. Bizim ilk görevimiz güzel yemek yapmak değil, güzel örnek olmak. Burada neşeli bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Demek ki bunu başaramadık. Ufak bir konu üzerinde bu kadar büyük tartışma olmasında bizim de yanlış bir tarafımız vardır. Bunu kapatarak devam edelim. Özür dilemek kötü bir şey değil. Önce ben, sonra siz özür dileyin. Güzel, daha umutlu bir yarın için bunu burada kapatalım. Ben ilk olarak sizden özür diliyorum.

Burak Kaya: Özür dilerim.

Büşra Zambak: Özür dilerim sizden ve ondan. (Milliyet)