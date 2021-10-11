MasterChef Türkiye'de kim elendi?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda yarışan ana kadro yarışmacılarının hafta içerisinde oynadıkları eleme adayı ve dokunulmazlık oyunları sonrasında Burcu, Pelin, Tahsin, Azize, Mustafa, Dilara eleme potasına girmişti. Bugünkü kritik eleme gecesinde potada yer alan bu isimlerden biri MasterChef 2021 Şampiyonluk hayallerini kaybetti. Jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından elenen ve bu hafta yarışmaya veda eden isim ile ilgili tüm bilgilere erişmek isteyenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorusuna cevap arıyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme adayı oyununda MasterChef'te elenen yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;

10 Ekim 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında kritik eleme gecesinde potaya giren Burcu, Pelin, Tahsin, Azize, Mustafa, Dilara eleme gecesinde başarılı olmak ve yarışmaya veda etmemek için maharetlerini gösterdi. Jüri görevindeki Mehmet, Danilo ve Somer şefler verilen ürünlerdeki en başarısız ismi belirleyerek yarışmadan eledi.

Kritik eleme gecesinde, eleme potasında yer alan yarışmacıların mücadelesi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde ilk aşama oyunuyla start aldı. Eleme potasında yer alan yarışmacılar ilk aşamada potadan kurtulmak ve 8. Haftada yarışabilmek için kıran kırana mücadele verdi.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ürünü verilen süre içerisinde en başarılı şekilde yapabilmek için kritik eleme gecesinde mücadele veren Burcu, Pelin, Tahsin, Azize, Mustafa, Dilara'nın ürünlerinin tadılmasının ardından en başarılı isimlerin Burcu, Tahsin ve Pelin olduğu açıklandı. Böylece bu isimler elenmekten kurtulmuş oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme gecesinde ilk safhada başarılı 3'lüye giremeyen Azize, Mustafa ve Dilara, 2. Eleme oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet Şef tarafından hazırlanan şef tabağına en yakın tabağı çıkaran yarışmacı Azize olurken, en başarılı tabağı çıkaran 2. isim Dilara olurken, elenen yarışmacı Mustafa oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Hasan (K)

Eren

Sergen

Emre

Mert

Milhan

Ateş

Safanur

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Mustafa (K)

Tahsin

Araz

Dilara

Azize

Rabia

Pelin

Burcu

Kaynak: Sabah