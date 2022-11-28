MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı 27 Kasım Pazar akşamı ekran başından hissediliyor. Tüm hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belirlendi. 27 Kasım Pazar akşamı bir yarışmacı adayı MasterChef Türkiye'ye veda edecek. Peki MasterChef Türkiye elenen yarışmacı belli oldu! MasterChef Türkiye'de kim elendi?

MasterChef Türkiye'nin 139. bölümünde elenen isim merakla ve heyecanla bekleniyor. MasterChef'te eleme potasına kalan yarışmacı adayları merak ediliyor.

Yapılan oyunların ardından eleme adayları belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların yemeklerini tadarak elenen ismi açıklayacak. MasterChef'te elenen isim belli oldu. MasterChef Türkiye'ye kim veda etti?

Masterchef eleme adayları kimler oldu?

Masterchef'in eleme potasında yarışacak yarışmacı adayları netlik kazandı. Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga haftanın eleme adayları oldu.

MasterChef Türkiye yarışmasında 27 Kasım Pazar günü yayınlanan 139.bölümünde son elemeye kalan Fatma Nur ve Tolga arasında yapılan değerlendirmeye göre yarışmaya veda eden isim Fatma Nur oldu.

Masterchef'te takımlar nasıl oldu?

Mavi Takım

Burak Kaya (Takım kaptanı)

Gamze

Kıvanç

Tolga

Fatma Nur

Kırmızı Takım

Ayaz (Takım kaptanı)

Metin

Görkem

Yağız

Büşra