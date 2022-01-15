Masterchef Türkiye 2021'de şampiyonu kim oldu?

TV8'in sevilen yemek programı MasterChef'te büyük final heyecanı yaşandı. Masterchef 2021 şampiyonu olabilmek için yaklaşık 6 aydır mücadele veren Eren Kaşıkçı ile Hasan Biltekin arasından hangi ismin şampiyon olacağı fenomen yarışma programını heyecanla beklenenler tarafından merakla bekleniyordu. Oynanan 3 oyun sonrası Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in verdiği oylar şampiyonu belirledi.

2021 MasterChef şampiyonu kim oldu? Eren mi, Hasan mı?

Masterchef 2021'de büyük final heyecanı yaşandı. Milyonlarca vatandaşımızın da merakla takip ettiği yarışmanın finalinde Eren Kaşıkçı ile Hasan Biltekin yarıştı, Yarışmacılar, üç menü ile jüri karşısına çıktı. Eren Kaşıkçı, rakibi Hasan Biltekin'den 7 puan fazla alarak toplamda 134 oyla 2021 Masterchef Türkiye şampiyonu oldu.

2021 MasterChef şampiyonu ödülü ne?

2021 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olan Eren, lüks bir otomobil kazandı. 2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019 ve 2020'de ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.