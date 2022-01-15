Masterchef Türkiye 2021'de şampiyonu kim oldu?
Acun Ilıcalı'nın en önemli projelerinden olan Masterchef 2021'de büyük heyecan sona erdi. Fenomen yarışma programında final dün yapıldı, Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in oyları kazananı belirledi.
TV8'in sevilen yemek programı MasterChef'te büyük final heyecanı yaşandı. Masterchef 2021 şampiyonu olabilmek için yaklaşık 6 aydır mücadele veren Eren Kaşıkçı ile Hasan Biltekin arasından hangi ismin şampiyon olacağı fenomen yarışma programını heyecanla beklenenler tarafından merakla bekleniyordu. Oynanan 3 oyun sonrası Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in verdiği oylar şampiyonu belirledi.
2021 MasterChef şampiyonu kim oldu? Eren mi, Hasan mı?
Masterchef 2021'de büyük final heyecanı yaşandı. Milyonlarca vatandaşımızın da merakla takip ettiği yarışmanın finalinde Eren Kaşıkçı ile Hasan Biltekin yarıştı, Yarışmacılar, üç menü ile jüri karşısına çıktı. Eren Kaşıkçı, rakibi Hasan Biltekin'den 7 puan fazla alarak toplamda 134 oyla 2021 Masterchef Türkiye şampiyonu oldu.
2021 MasterChef şampiyonu ödülü ne?
2021 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olan Eren, lüks bir otomobil kazandı. 2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019 ve 2020'de ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|20
|33
|5. Fenerbahçe
|20
|32
|6. Beşiktaş
|21
|32
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Gaziantep FK
|21
|31
|9. Sivasspor
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Menemen Belediyespor
|20
|23
|14. Keçiörengücü
|19
|22
|15. Manisa Futbol Kulübü
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Brighton
|20
|28
|9. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|20
|24
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11