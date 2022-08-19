Masterchef'te yarışmacılar birbirinde girdi

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ana kadro için son önlükler sahibini bekliyor. 18 kişilik ana kadroya girebilmek için kıyası mücadele sürüyor. İki aşamalı final turunun sonunda 16’ncı önlüğün sahibi belli oldu. Sevilen lezzet yarışmasında son finalistler için adaylar mutfağa girdi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Perşembe akşamı 16’ncı yarışmacı olmak isteyen isimler, iki aşamalı oyunda mücadele etti. İlk etapta kalamar dolması yapıldı. Şeflerin tabakları değerlendirmesi ardından yaratıcılık turuna yükselen altı isim; Ayaz, Cenkay, Görkem, Makbule, Göktuğ, Duygu ve Kıvanç oldu.

Ana kadroya girmeye hak kazandı

Yaratıcılık turunda en çok beğenilen isimler olarak Cenkay, Göktuğ, Görkem, Kıvanç seçildi. Son ikiye de Cenkay ile Kıvanç kaldı. Ana kadroya giren 16’ncı yarışmacı Kıvanç oldu.

Fatma Nur ve Dilan arasında gerginlik

Tezgah başında yarışmacı adayları yemeklerini yaparken balkonda da Fatma Nur ile Dilan arasında ufak çaplı bir tartışma yaşandı ve Fatma Nur bir süre sonra fenalaşarak doktor kontrolü için arkaya alındı.

"Bana mı söyledin az önceki lafı?"

İkili arasında yaşanan tartışma, Fatma Nur'un iddialı olmak konusunda sarf ettiği sözler oldu. Fatma Nur balkonda Barış ile iddialı olmak konusuda konuşurken, 'Boş iddia yapan çok burada' demesi üzerene Barış da 'Burada mı?' şeklinde soru yönlendirdi. Soruya karşılık Fatma Nur, ''Yapamıyordu, bana saldırıyordu, çıkmaya çalıştı. Onu da yapamadı, dövme yaptırdı onda da çıkamadı. Anlayacağın boş iddia ve boş sözlerden hiç etkilenmiyorum. Kıyamam diyorum böyle, canım diyorum'' sözlerini kullanan Fatma Nur'a Dilan, ''Ne, bana mı söyledin az önce söylediğin lafı?'' sorusunu yöneltti.

Onunla konuşmadığını dile getiren Fatma Nur'a, Dilan ''Zaten, zahmet olacak'' yanıtını verdi. Fatma Nur, takım arkadaşının çıkışına karşılık, ''Senin doğal halin böyle sanırım. Saldırgan bir yapın var.' dedi. Normalde saldırgan olmadığını belirten Dilan, önceki gün yaşananları işaret ederek yanlış yaptığını bildirdi.

Fatma Nur fenalaştı

Önceki gün yarışma sırasında Mehmet Şef'in aşağıda yarışanlara tarif verilip verilmediğini sorması üzerine Fatmanur, ''Asla, olabildiğince yanlış yapmalarını bekliyorum. Tarif verene de kızıyorum' 'demişti. Eğlendiğini ifade eden Fatmanur, çok önce yukarı çıktığını söyledi. Dilan ise yaptıklarının doğru olmadığını açıkladı ve "Şu kızı benim yanımdan alın ya'' şeklinde konuştu. Yaşananlardan bir süre sonra Nabzının kaç attığını kontrol etmesini isteyen Fatmanur, fenalaştı ve doktorlar müdahale etti.

Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde:

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. hafta)

Büşra (7. hafta)

Fatma Nur (8. hafta)

Tayfun (9. hafta)

Yağız (10. hafta)

Burak (11. hafta)

Kaan (12.hafta)

Burak (13.hafta)

Dilan (14.hafta)

Barış (15.hafta)