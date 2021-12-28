MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye 2021'de 19. hafta heyecanı sürerken iki takım ödül oyununda karşı karşıya geldi. Yıldız basketbolcuların konuk olduğu oyununu kazanan ekip Kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her bölümü farklı heyecanlar yaşatan MasterChef Türkiye 2021'de final için geri sayım başladı. Altı yarışmacının kaldığı MasterChef'te lezzet mücadelesi sürüyor. Bu akşam, son kaptanlık oyunu ile Mavi takım ve Kırmızı takım kadroları belirlendi.

MasterChef'te son kaptanlık oyununu kazanan Eren, Mavi takım kaptanı olurken Kırmızı takım kaptanı olarak Hasan'ı seçti. Mavi takım Eren, Sergen ve Tahsin şeklinde oldu. Kırmızı takımda ise Hasan, Burcu ve Dilara vardı.

MasterChef'in 27 Aralık 2021 bölümünde kaptanlar düellosu yerine ödül oyunu oynandı. Ödül oyununa ING Basketbol Süper Liginden altı oyuncu katıldı. Üçerli olarak takımlara dağıldı. Mavi takım; Caner, Yiğitcan, Metecan iken Kırmızı takım; Cem, Erkan, Göksenin oldu.

Şefler, takımlardan mercimek çorbası, Bolognese soslu tagliatelle ve magnolia yapmalarını istedi. Yarışmacılar, yemek yapmayacak fakat konuklara nasıl yapılacağını sadece tarif edecekti. Basketbolcu konuklar, verilen yemekleri yapmak için mutfaktaki hünerlerini gösterdi.

Verilen süre sonunda şefler, yemeklerin tadımını yaptı. Şefler, Kırmızı takımın iki yemekte daha başarılı olduğunu açıkladı. Böylece bu akşam MasterChef'te ödül oyununu kazanan Kırmızı takım oldu.